Rodrigo Muñoz sorprendió durante el capítulo de este jueves de Vértigo, tras confirmar que contraerá matrimonio con su actual pareja, Cecilia Warner, quien es 14 años menor que él.

El anuncio llega a dos años de su mediática separación de Claudia Pérez, actriz con quien mantuvo un matrimonio durante 32 años.

Todo ocurrió cuando Warner, quien se encontraba entre el público del estelar de Canal 13, intervino para entregar detalles de su relación con el actor.

Al destacar las cualidades de su pareja, Cecilia expresó: “Es encantador, tiene muchas anécdotas, es buen papá, es buen marido”.

Sus palabras llamaron la atención de Martín Cárcamo, quien inmediatamente le preguntó: “¡Cómo!, ¿ustedes están casados?”.

Ante la consulta del animador, Warner reveló: “Eh, nos vamos a casar”. Por su parte, Rodrigo Muñoz reaccionó entre bromas: “¡Guagüi, era secreto!“.

Rodrigo Muñoz y Cecilia Warner se van a casar

Tras la inesperada revelación, el actor profundizó en la decisión que tomó junto a su pareja, un tema que anteriormente había abordado en Sin Editar, programa de Pamela Díaz.

Sobre sus deseos de contraer matrimonio con Cecilia, Muñoz explicó: “Lo decidimos hace poco, yo me quería casar al año nueve meses, a mi siempre me gustó, desde que la conocí la encontré preciosa y todo, y me ha hecho vivir una nueva vida”.

Durante la conversación, el intérprete también recordó el complejo momento personal que atravesó tras finalizar su matrimonio con Claudia Pérez.

En ese contexto, destacó el apoyo que recibió de su actual pareja y cómo ella lo ayudó a recuperar la alegría después de su separación.

“Cuando me separé yo quedé muy mal, y ella me rescató, me dio la alegría, me sacó a pasear por Santiago, me mostró cosas simples y me enamoré de esas cosas bonitas”, relató.

Finalmente, Rodrigo Muñoz confirmó que ya tienen una fecha contemplada para celebrar su matrimonio, ceremonia que esperan realizar en marzo de 2027.

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