Carola de Moras enfrenta una serie de críticas en redes sociales tras su participación en la transmisión de Miss Universo 2026, donde comentó la eliminación de la representante chilena de la competencia.

La controversia surgió durante la jornada del pasado martes, cuando la comunicadora expresó: “Creo que Venezuela nos quitó la oportunidad, que se la merecía también, de estar en la final”.

Sus palabras generaron molestia entre algunos usuarios venezolanos, quienes habrían acusado a la comunicadora de xenofobia.

El complejo momento de Carola de Moras

A través de sus redes sociales, Cecilia Gutiérrez reveló que la situación habría escalado hasta afectar también al entorno familiar de la animadora.

Respecto al complejo escenario, la periodista señaló: “Carola está muy complicada, porque le empezaron a llegar amenazas de muerte a ella y su familia. Le han escrito que no la dejarán en paz, que saben donde vive… muchos mensajes de odio”.

Entre los mensajes que habría recibido la comunicadora figuran expresiones como “Sabemos donde vives”, “tenemos tu dirección”, “no te vamos a dejar en paz” o “no te vamos a dejar tranquila”.

Además de las supuestas amenazas, algunos usuarios comenzaron a publicar recetas de platos tradicionales venezolanos en su Instagram.

Al abordar la controversia, la periodista recordó: “no es primera vez que pasa un tema así, no solo la colonia venezolana en Chile, sino que también los venezolanos que aún viven en su país, ellos son bastante vehementes“.

Como ejemplo, recordó lo que generó la presentación del humorista George Harris en el Festival de Viña del Mar 2025.

Sin embargo, la periodista comentó su preocupación por la gravedad de los mensajes que estaría recibiendo Carola de Moras.

“Más allá de esa anécdota, el tema de las amenazas de muerte y a su integridad física hacen que todo esto tome otro ribete, porque estamos hablando de un certamen de belleza, no de políticas migratorias ni de actualidad internacional”, sostuvo.

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