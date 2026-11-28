La cultura nacional enfrenta una nueva pérdida tras el fallecimiento de Gustavo Meza, destacado actor, director y dramaturgo chileno que murió a los 88 años.

Según consignó Meganoticias, la noticia se conoció durante la noche de este viernes, luego de que el Teatro Ictus comunicara su partida a través de sus redes sociales.

En su publicación, la agrupación teatral recordó al intérprete como un “gran conocedor del teatro chileno” y un “gran artista”.

Durante su extensa trayectoria, Gustavo Meza destacó por su trabajo sobre los escenarios, además de sus labores como director y dramaturgo. También fundó la escuela de actuación Teatro Imagen y recibió el Premio Nacional de Artes de la Representación en 2007.

Fallece Gustavo Meza a los 88 años

El fallecimiento del artista ocurrió apenas unos días después de la muerte de Delfina Guzmán, quien perdió la vida el pasado martes 24 de noviembre.

Ambos mantuvieron un matrimonio entre 1959 y 1969. Según el medio citado, la actriz fue la segunda esposa del dramaturgo, con quien tuvo dos hijos: Juan Cristóbal y Gonzalo.

En ese contexto, el Teatro Ictus dedicó unas palabras a los familiares del artista, quienes enfrentan dos pérdidas en menos de una semana.

“Un abrazo apretado a sus hijos, Juan Cristóbal y Gonzalo, que acaban de perder a su madre y a Elsa Poblete, su gran compañera de tantos años”, expresaron.

Asimismo, la agrupación destacó el legado profesional de Meza y recordó las experiencias que compartieron durante su trayectoria artística.

“Su dirección y estilo inconfundible quedan en nuestra memoria, en los recuerdos amorosos del trabajo en grupo y las anécdotas de las giras por Europa. Que su recuerdo sea máximo en sus estudiantes, amigos y familia”, agregaron.

Por su parte, Juan Cristóbal, hijo del dramaturgo, entregó detalles sobre la despedida de su padre. El velatorio de Gustavo Meza tendrá lugar este sábado 28 de noviembre, desde las 12:00 horas, en el Teatro Nacional Antonio Varas.

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