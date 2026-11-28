Easykid continúa cosechando éxitos fuera de Chile. El cantante nacional alcanzó un nuevo hito en su carrera tras ganar el premio a “Propuesta Alternativa del Año” en los Premios Rolling Stone en Español 2026.

La ceremonia tuvo lugar durante la noche del jueves 26 de noviembre en Ciudad de México, donde se reunieron importantes exponentes de la industria musical iberoamericana.

En dicha categoría, el chileno se impuso frente a reconocidos artistas como Álvaro Díaz, Nsqk, Judeline, Girl Ultra, Ralphie Choo y Rusowsky.

Easykid triunfó en los Premios Rolling Stone en Español

Luego de recibir el galardón, Easykid compartió una fotografía de la estatuilla a través de sus historias de Instagram. En la publicación, agradeció el reconocimiento, aseguró que no esperaba ganar y valoró que lo consideraran para este tipo de instancias.

El premio llega en un importante momento de su trayectoria, marcada por una propuesta musical que combina el reggaetón y el trap con elementos del rock y tendencias más alternativas.

Esta versatilidad también le ha permitido concretar colaboraciones con destacados exponentes internacionales, entre ellos Kali Uchis y J Balvin.

En paralelo a este reconocimiento, el intérprete nacional se encuentra recorriendo distintos países con su gira “Soy Un Fatalista Int Tour 26/27”.

El tour comenzó el pasado 14 de noviembre con su concierto en el Estadio Bicentenario de La Florida, donde el cantante consiguió hizo un sold out, realizando un show con más de 30mil personas.

Desde entonces, Easykid ha llevado su espectáculo a Buenos Aires, Lima, Monterrey y Ciudad de México, mientras que este sábado 28 de noviembre continuará su recorrido por Guadalajara.

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