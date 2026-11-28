José Antonio Neme se prepara para asumir un nuevo desafío en su carrera profesional, esta vez alejado de su habitual faceta como animador de televisión.

En conversación con Pamela Díaz, durante el más reciente capítulo del podcast Hoy es hoy, el periodista reveló que comenzará a explorar el mundo de la actuación.

Al entregar los primeros detalles de su proyecto, el comunicador anunció: “Voy a hacer algo distinto ahora”. Posteriormente, agregó: “Es que no puedo contar… Voy a incursionar en el área dramática“.

José Antonio Neme reveló inesperado nuevo proyecto en Mega

Tras escuchar sus declaraciones, la Fiera le preguntó si participaría en una serie vertical, ante lo cual Neme respondió: “En principio”.

Respecto al personaje que interpretará en esta producción, el periodista aclaró: “No, es un papel de mí. Es ficción. Está ahí, es una idea. Es que no sé si lo podía contar”.

“Pero bueno. Pero estamos ahí ya armando hasta el guion. Así que eso me tiene bien entusiasmado”, agregó.

Durante la entrevista, el conductor de Mucho Gusto reconoció que su interés por el mundo de la actuación surgió mucho antes de comenzar su trayectoria en las comunicaciones.

Al respecto, Neme confesó: “Siempre, yo quería ser actor antes que periodista. Tampoco me siento periodista”.

El animador también abordó su futuro profesional y reconoció que no descarta alejarse definitivamente de la pantalla chica.

Sobre sus planes a largo plazo, sostuvo: “Me veo fuera de la tele, sí me veo fuera de la tele. No por un rato, me veo como en algún momento ya fuera”.

Sin embargo, el comunicador aclaró: “No mañana, digamos, pero en algún momento, claro, sí. Me encantaría, la cosa es que no puedo financieramente hoy día”, sentenció.

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