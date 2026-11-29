Thaís Jordão, expareja de Iván Núñez y madre de uno de sus hijos, nuevamente utilizó sus redes sociales para realizar graves acusaciones contra el periodista.

Todo comenzó hace algunos días, cuando TVN lanzó una campaña para generar conciencia sobre la violencia contra las mujeres, iniciativa que compartió María Luisa Godoy.

En dicha publicación, la brasileña dejó un comentario en alusión al comunicador: “Y uno de los agresores silenciosos está muy cerca de todas ustedes”.

La grave acusación contra Iván Núñez

Posteriormente, según consignó Alfombra Roja, Thaís Jordão profundizó en sus acusaciones a través de Instagram. Ahí, aseguró que Iván Núñez la habría expulsado del hogar que compartían.

Sobre aquella situación, sostuvo: “Ninguna mujer extranjera sin familia de apoyo, con un niño pequeño y ninguna seguridad, sale de un hogar sin llevar ni siquiera un plumón, si la están tratando con respeto”.

Al respecto, manifestó: “Siento que tener que amenazar a ir a Primer Plano para que te hagan una autorización de viaje a tu hijo es una agresión”.

Según consignó el medio, Thaís Jordão también cuestionó: “Utilizar la justicia para querer callarte es otra, mientras entrega información a tu pareja para que ella entregue a la farándula es otra”.

De acuerdo con Tiempo X, la brasileña también aseguró que el comunicador habría amenazado con difundir imágenes íntimas y conversaciones privadas.

Respecto a este supuesto episodio, Jordão señaló: “También haber tomado mi teléfono con la amenaza de publicar mis fotos desnudas y las conversaciones con parejas anteriores es gravísimo. En este momento tuve que romper la puerta de la pieza para tener mi teléfono de vuelta, porque yo no sufro calladita, soy reactiva”.

“Sin decir todas las manipulaciones psicológicas durante todo el problema que ustedes fueron testigos. Que hasta amenazarme de quitarse la vida, me la hizo embarazada”, agregó.

Finalmente, Thaís Jordão adelantó: “Lo que pasa que me empoderé de exponer todo y vendrá mucho más”.

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