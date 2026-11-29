Una inesperada confesión realizó Pamela Díaz durante el más reciente capítulo de Hoy es Hoy: La Terapia, espacio digital que conduce a través de Once Stream.

En esta oportunidad, la animadora recibió a José Antonio Neme, quien se convirtió en el primer hombre en participar de esta nueva etapa del programa.

Sin embargo, el periodista llegó con más de media hora de retraso, cuando la transmisión ya había comenzado. Incluso, se encontró con el equipo de Plan Perfecto esperándolo en el exterior, situación que provocó las risas de la Fiera.

Durante el capítulo, ambos comunicadores abordaron distintas experiencias personales y profesionales. Además, entregaron consejos sentimentales a dos mujeres que se contactaron con el programa.

El comentario de Pamela Díaz a Neme

En medio de la conversación, la animadora recordó uno de los momentos más comentados que protagonizó el conductor de Mega durante el Festival de Viña del Mar 2026.

En concreto, Pamela Díaz hizo referencia a la oportunidad en que Neme subió al escenario de la Quinta Vergara para bailar junto a Gloria Estefan. Durante aquel momento, el episodio generó reacciones divididas del público.

La comunicadora reconoció que en aquella oportunidad criticó al periodista, pues consideró excesiva su intervención. De hecho, resumió su opinión con una breve frase: “fue mucho”.

Por su parte, José Antonio Neme tomó con humor el comentario de la animadora y explicó que sigue la carrera musical de Gloria Estefan desde hace décadas.

Por esta razón, el periodista decidió aprovechar la oportunidad de compartir escenario con la cantante, sin preocuparse por los cuestionamientos que pudiera recibir posteriormente.

Eso sí, el conductor de Mucho Gusto reconoció que no repetiría aquella intervención, puesto que ya cumplió su deseo de bailar junto a una de sus grandes ídolas.

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