Carola de Moras abordó la polémica que protagonizó durante la transmisión de Miss Universo 2026, luego de recibir múltiples críticas y acusaciones de xenofobia en redes sociales.

La controversia surgió cuando la animadora señaló que la representante de Venezuela, Clara Vegas, le había quitado la oportunidad a Dominga López de avanzar al Top 5 del certamen.

La situación escaló durante los últimos días, pues, según reveló Cecilia Gutiérrez, la comunicadora habría recibido amenazas de muerte contra ella y su familia.

Carola de Moras rompió el silencio tras polémica por comentario a Miss Venezuela

En conversación con el creador de contenido Lo dice Ruben, Carola De Moras aseguró que sacaron sus palabras de contexto.

Respecto a sus declaraciones durante la transmisión, explicó: “Pero, seguido a ese clip, digo: ‘Pero creo que Venezuela se lo ganó de todas maneras’. Y es más, digo: ‘Para mí hoy día la que tiene que ganar el Miss Universo es Venezuela’”.

“Creo que si yo agarro un extracto de un comentario de cualquier persona y simplemente dejo dos segundos, se puede interpretar lo que quieras. Lo desafortunado ha sido la mala intención de una comunidad que yo amo”, agregó.

Sobre la repercusión de sus palabras, expresó: “Creo que es una exageración y creo que estamos demasiado profundos. Hay muchos medios que han sacado y han replicado y han hecho reportajes con respecto a esto”.

“Si haces un reportaje y te tomas el tiempo de escribirlo, ¿por qué no te tomaste el tiempo de ver las tres horas de transmisión y ver cómo yo le di todo el tiempo mi favoritismo a la venezolana?”, explicó.

Respecto al tratamiento de la controversia, agregó: “Si quieren sacar noticias, busquen noticias que son realmente importantes”.

Finalmente, la animadora llamó a utilizar las redes sociales de manera responsable y adelantó que publicará un comunicado para abordar la situación.

Al concluir sus descargos, Carola De Moras insistió: “Fueron tres horas de transmisión y, más encima, todo el rato insistí, sin saber que iba a pasar este revuelo, que mi favorita era la venezolana. Entonces, me llama la atención, lo encuentro hasta casi injusto”.

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