La salida de Pamela Díaz de Vértigo Extremo continúa generando repercusiones en el mundo del espectáculo, especialmente por los conflictos que habría protagonizado durante las grabaciones.

Una de las involucradas en estas controversias es Alexandra Méndez, más conocida como la Chama, quien salió a criticar duramente a La Fiera.

De hecho, algunas versiones apuntan a que el enfrentamiento entre ambas en el programa habría influido en su decisión de abandonar el estelar.

La Chama no se guardó nada contra Pamela Díaz

Tras varios días de rumores, la «Chama» abordó la situación en el programa Modo Cahuín, donde cuestionó el desempeño de Pamela Díaz como conductora.

De entrada, Méndez señaló: “Ese programa necesitaba una conductora que esté a la altura, y no a ella. Es una mujer sin educación, pisa a los invitados, los trata mal, y eso es una pena”.

“El programa está muy guay, pero ella lo arruina todo, aparte de su matonería, altanería, diciéndome que me eliminaran”, agregó.

Durante la conversación, Alexandra Méndez también abordó las dificultades que enfrentó durante su participación en el programa de Canal 13.

En concreto, cuestionó: “me pusieron a hacer las peores actividades porque ella es la diosa, la mandamás, y bueno fatal”.

Además, la exparticipante de Tierra Brava manifestó su disconformidad con su eliminación del espacio televisivo.

Sobre su desempeño en la competencia, la Chama sostuvo: “Pero, entre todo, ya verán en el programa que hice mis actividades, no siento que fui la peor, pero bueno, igual me eliminaron gracias a la cutre”, cerró.

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