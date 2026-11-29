Alfombra Roja podría enfrentar un nuevo cambio en su equipo. Luego de que Marcela Vacarezza anunciara su decisión de no renovar su contrato, trascendió que otra de sus panelistas estaría cerca de abandonar el espacio.

Se trata de Pancha Merino, quien, según información que difundió el portal Informa Primero, no continuaría formando parte del programa de espectáculos de Canal 13.

A través de una publicación, el sitio especializado en farándula vinculó la eventual salida de la actriz con las distintas controversias que ha protagonizado durante las últimas semanas.

Respecto al futuro de la panelista, el medio señaló: “¡Pancha Merino no seguiría en el programa Alfombra Roja tras sus últimos conflictos en televisión y sus 100 denuncias en CNTV!”.

Las polémicas que involucran a Pancha Merino

La posible salida de Pancha Merino surge en medio de una serie de enfrentamientos mediáticos que han marcado su participación en el espacio televisivo.

Entre ellos destacan las controversias relacionadas con Andrea Marocchino y su actual pareja, además de los tensos intercambios que ha protagonizado en pantalla con Sergio Rojas y Danilo 21.

De concretarse su partida, el programa que conducen Nacho Gutiérrez y Millaray Viera enfrentaría una nueva modificación en su panel.

Cabe recordar que recientemente Marcela Vacarezza confirmó que dejará el espacio a fines de diciembre, cuando termine su contrato con la estación televisiva.

En aquella oportunidad, la psicóloga reconoció que las polémicas influyeron parcialmente en su decisión, aunque aseguró que los motivos personales tuvieron mayor relevancia.

De todas formas, por el momento no existe confirmación oficial más allá de los rumores. Tendremos que esperar para ver que sucede con el polémico programa de Canal 13.

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