Juan David Rodríguez utilizó sus redes sociales para responder a los comentarios que ha recibido durante los últimos días, especialmente aquellos que apuntan a su estado de salud, su apariencia y su familia.

A través de Instagram, el cantante manifestó su molestia con algunos usuarios de la plataforma: “No se metan con mis hijos, estúpidos”.

Asimismo, agradeció las muestras de apoyo que ha recibido y respondió a sus detractores: “Primero, agradecer a toda la gente que me hace sentir que no estoy solo. En segundo lugar, a todos los estúpidos, que son la minoría que ‘oye, está duro, que mi enfermedad’…“.

El exparticipante de Rojo compartió una serie de registros en redes sociales en los que mostró su talento musical. No obstante, algunos usuarios dejaron de lado su interpretación y cuestionaron su delgadez.

Frente a estos comentarios, Juan David Rodríguez decidió alzar la voz y aclaró que su apariencia física responde a un problema de salud que enfrenta desde hace años. Asimismo, reveló que próximamente deberá someterse a una intervención quirúrgica.

El desahogo de Juan David Rodríguez

Respecto a los cuestionamientos sobre su situación personal, el intérprete agregó: “Yo la asumí hace más de 20 años y no soy como tú, o como tu esposa, o como tu amigo, o como tú misma, o tu esposo, no sé, que apunta con el dedo para disfrazar su mentira“.

Antes de compartir un video que abordaba la “estupidez”, el artista reiteró su llamado a respetar a su familia: “NO se metan con mis hijos, dejen de ser estúpidos”.

Horas más tarde, el exparticipante de Rojo compartió una nueva publicación, donde manifestó su intención de poner fin a la controversia.

“Hoy cierro el ciclo con los estúpidos de redes sociales. Primero, gracias a todos los que tienen sentido común y viven en buena energía“, manifestó.

En esa misma instancia, Juan David Rodríguez explicó los motivos detrás de su apariencia física: “A los estúpidos de estas plataformas, les contestó que sí: estoy muy delgado, porque estoy a la esprera de una intervención quirúrgica“.

“Es increíble cómo la estupidez se pronuncia y se identificaron, actuando como siempre, con argumentos estúpidos”, agregó.

Además, compartió una reflexión para quienes lo han criticado: “De verdad les deseo lo mejor, para que sean mejores seres humanos. La información es una de las bases del éxito, los errores son para aprender, escudriñen y dejen de ser estúpidos, que solo Dios puede juzgar“.

“Perdón a todos, pero yo no les tengo miedo a esa minoría de gente tóxica, burda, irreverente que se deleita tirando mirerda al mundo”, cerró.

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