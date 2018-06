15 / junio / 2018

La niña de 13 años que impactó con su talento en “America’s Got Talent”

Muchas personas pasan por los programas de talento estadounidenses, pero solo unos pocos logran impresionar al jurado. E incluso menos lo hacen al nivel de Courtney Hadwin, quien con su primera presentación se ganó el paso a la final.

La joven de 13 años llegó al escenario de “America’s Got Talent” con una gran personalidad y tras una corta conversación con los jueces se dispuso a cantar el tema ‘Hard to Handle’ de Otis Redding. Interpretación que le valió alabanzas no solo del jurado, si no que del público en general.

Y pese a que esta instancia era solamente preliminar, Courtney se ganó un pase directo a la final. Luego que el juez Howie Mandel presionara el botón dorado. Incluso el estricto Simon Cowell, lo único que tuvo para decirle fueron alabanzas. “¡Caray, Courtney!” comentó.

Ahora la niña está compitiendo por el gran premio de 1 millón de dólares (630 millones de pesos aproximadamente).