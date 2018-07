Esta fue la reacción de un abuelo cuando su nieto de cinco años le pidió pintarse las uñas

24 / julio / 2018

Este fin de semana se viralizó a través del Twitter de Verónica Serrano una gran historia. Ya que la joven relató como fue la reacción de su padre frente a la insistente petición de su nieto de cinco años para pintarse las uñas.

En su cuenta personal, Serrano contó que tiene un sobrino al que le encanta pintarse la uñas, por lo que cada vez que tiene que cuidarlo, él le pide que se las pinte, a pesar de que su madre se lo tiene completamente prohibido.

Y resulta que durante la última tarde que le toco cuidarlo, el abuelo del menor también estaba con ellos, sorprendió a la joven al realizar un muy bonito gesto con el que le demostró no solo a su nieto, sino que también a su hija, que el hecho de querer pintarse las uñas de colores no tiene nada de malo.

El nene tiene 5 años, y como he dicho antes, adora pintarse las uñas. Cada vez que tengo que cuidarlo me pide que se las pinte (y yo obviamente lo hago).

Al día siguiente mi hermana (su madre) le echa la bronca y se las quita corriendo. Pero cuando vuelve a quedarse conmigo me las pide de nuevo.

Queda media hora para que llegue mi hermana y ayer le pinté las uñas. Yo me acabo de despertar y lo primero que he visto es a mi padre con las uñas pintadas también.

Extrañada le he preguntado, a lo que me ha respondido que se las ha pintado él también para sacarle de la cabeza al nene y a mi hermana que pintarse las uñas no es solo cosa de chicas, y que si al niño le gusta así, así irá. 💛💛💛💛💛💛💛💛 pic.twitter.com/RoqdIq7MxS

22 de julio de 2018