10 / julio / 2018

Power Peralta estrenan sensual video junto a Lisandra Silva

Los bailarines chilenos Power Peralta han lanzado un video que está protagonizado por Raúl y la ex chica reality Lisandra Silva. Este invita a dejarse llevar por el baile y sus fantasías.

La dirección del clip estuvo a cargo de Gabriel y está basado en la canción To my Bed de Chris Brown: “Una semana de ensayos donde trabajar la complicidad y confianza fue clave para llegar a un buen resultado final, Lisandra mostró su profesionalismo y respeto al trabajo que se realizó. Ella sorprendió a todo nuestro equipo con su entrega en cada jornada de ensayos (…) lo logró y quedamos muy contentos con su performance” dijo Raúl sobre este trabajo.

Por su parte la modelo cubana dijo que “Para mí, trabajar con los hermanos Peralta más allá que un sueño fue un gran reto, son un dúo de artistas excepcionales que siempre han dejado a Chile muy en alto y el hecho de poder hacer esta colaboración no siendo bailarina profesional fue un gran reno y una bellísima experiencia. Gabriel Peralta el Director fue sumamente exigente en los detalles pero a la vez muy comprensivo y paciente conmigo . “Raúl fue el mejor partner, me dio confianza en todo momento, muy respetuoso y profesional. Él es muy técnico y preciso. Me ayudó a controlar cada movimiento y da paso de baile con mucha dedicación y entrega”, finalizó .

Acá puedes ver el sensual video: