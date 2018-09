12 / septiembre / 2018

Video: Niña ciega sorprende y emociona en redes con su voz idéntica a Whitney Houston

Elsi, una niña filipina no vidente que ha impactado a todos con su bella voz y gran talento. Un video donde se le puede ver cantando el conocido tema de la gran Whitney Houston “I will always love you” se volvió viral por lo que ya cuenta con más de 20 millones de reproducciones.

Según cuenta el sitio Ladbible, ella se aprende las canciones por repetición logrando una interpretación casi idéntica de Whitney a pesar de no hablar inglés. Pero eso no es todo, ya que Elsi también ha dejado con la boca abierta a muchos con su interpretación de “Girls on fire” de Alicia Keys o “Perfect” de Ed Sheeran.