29 / octubre / 2018

El feroz ataque de Jon Bon Jovi a Kim Kardashian

El cantante estadounidense criticó a este tipo de celebridades que saltan a la fama desde realities shows.

Kim Kardashian es una de las celebridades más importantes del mundo del especáculo. Con millones de seguidores, la esposa de Kanye West se ha transformado en un referente de la moda y es una de las influencer conocidas en la web.

Sain wmbargo, al parecer no todos están de acuerdo con la figuración que ha alcanzado. Uno de ellos es Jon Bon Jovi, quien realizó duras críticas en contra de la modelo y empresaria.

El artista de 56 años realizó fuertes críticas a Kim Kardashian y a los realities shows como “Keeping Up with the Kardashians”, programa que lanzó a la fama al clan Kardashian. “No sé sus nombres, nunca he visto 60 segundos del programa, no es para mí”, dijo.

“Creo que es horrible que vivamos en ese mundo y puedo decirte que nunca le he dado 60 segundos de mi vida, nunca, a una de esas amas de casa de blah bla bla y Kardashians”, señaló en una entrevista que dio a Lisa Wilkinson en The Sunday Project.

El cantante estadounidense criticó con fuerza la falta de talento de muchas celebridades que según él, solo se centran en la fama y no crean nada que sea digno de aplaudir.

“Ve y escribe un libro, pinta un cuadro, actúa, estudia, canta, juega, escribe. La fama es un subproducto de escribir una buena canción”, señaló el cantante estadounidense.

Fotos: Shutterstock/Captura de video