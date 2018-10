18 / octubre / 2018

Este miércoles los televidentes pudieron ver un nuevo episodio del programa de TVN “Carmen Gloria a tu servicio” pero además fueron testigos de un divertido momento.

Este caso tenía que ver con un atado de faldas donde la patas negras habría publicado fotos del hombre desnudo en redes sociales.

Pero en una de esas imágenes se podía ver al sujeto posando con un durazno. Como era de esperar en redes no se hicieron esperar para comentar de una la historia y reirse de lo lindo con ella.

Va saliendo mi marido y le gritó: Compra durazno..y me dice no mejor plátanos jajaja #CarmenGloriaTVN

Tia tia #CarmenGloriaTVN me están acusando de andar sapeando ( espiando ) a los vecinos Lo cual es totalmente falso 😱😱😱Mire mire tia quien va saliendo de una casa que no es la de el.😱😱😱

Que me dice ud me querello por injurias y calumnias ???

Ayúdeme por favor 😔😔😔😔 pic.twitter.com/prjDOVgSgK

— Juan Perez (@legal_legal69) 17 de octubre de 2018