26 / octubre / 2018

Llevó sus cuadernos en un microondas luego que el colegio le prohibiera usar mochila

Jacob Ford no estuvo de acuerdo con la medida y encontró una curiosa forma de protesta pacífica.

Una de las más comunes quejas de los padres es lo pesadas que muchas veces están las mochilas de sus hijos cuando tienen que ir al colegio. Muchos se preguntan si es necesario todos esos libros y cuadernos que, debido a su peso, pueden tener serias consecuencias para la salud.

Por esa razón es que una escuela del Reino Unido decidió prohibirle a los alumnos que usen mochilas dentro del establecimiento. Se trata del Spalding Grammar School, que indica que las mochilas estaban provocando “lesiones a los estudiantes más jóvenes” debido a las “bolsas cada vez más grandes” que se llevaban sobre sus hombros, según señala Metro.

Con esta medida, la escuela tenía la intención de que los jóvenes y niños solo trasladasen los libros y cuadros que necesiten para la próxima clase.

Sin embargo, el alumno Jacob Ford no estuvo de acuerdo con la medida y encontró una curiosa forma de protesta pacífica. Como no podía llevar su mochila al colegio, no encontró nada mejor que llevar sus libros y cuadernos dentro de un microondas o una canasta para picnic.

Pero eso no fue todo, ya que el joven también escribió un ensayo de tres mil palabras donde explica la razón de su molestia. A pesar de lo creativo de la protesta, el establecimiento suspendió por dos días a Jacob porque se negó a entregar su celular, dispositivo que utilizabas para mandarle fotografías a su madre de su curiosa manifestación.

“Yo creo en la libertad de expresión y yo estoy muy orgullosa de él porque está defendiendo algo en que él cree. Microonda o no microonda”, dijo su madre.

