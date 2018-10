02 / octubre / 2018

Video: “Spiderman” se gradúa de abogado y se lo dedica a su mamá

Hiram Salas Romero de la Universidad de Autónoma de Ciudad Juárez salió a recibir el diploma disfrazado como el hombre araña.

Por lo general la imagen que se tiene de los abogados, (a excepción de Saul Goodman) es que son personas estrictas y con poco humor. Sin embargo, un estudiante de Derecho de la Universidad de Autónoma de Ciudad Juárez, México, quiso romper con ese estigma y decidió hacer una curiosa performance.

Hiram Salas Romero de 22 años decidió disfrazarse de Spiderman en la ceremonia de graduación. Ocultó el llamativo traje bajo la clásica túnica negra que se ocupa para esas ocasiones y a la hora de recibir el diploma, entró vestido como el superhéroe estadounidense.

“Ninguna de las autoridades dijo nada, sólo me miraron con cara de no estar muy contentos. No recuerdo si el rector dijo algo, pero creo que le saqué una sonrisa”, dijo el ahora abogado quien saludó a cada uno de las autoridades en medio de la ovación de sus compañeros.

“Para el amor de mi vida, mi madre”, decía el cartel que desplegó, como una forma de agradecerle a su querida mamá, quien además fue la persona que ele compró el taje.

Foto: Captura de video