02 / octubre / 2018

La confesión de Tom Hardy sobre “Venom” que preocupa a los fanáticos

El actor reconoció que sus partes favoritas de la película no están en el corte final.

Tom Hardy se caracteriza por ser un tipo directo, pero al parecer ahora fue un tanto indiscreto y ha causado preocupación en los fanáticos que esperan el estreno de “Venom”, donde el actor interpreta al icónico rival de “Spider-Man”.

Y es que en entrevista con Comics Explained, Hardy dio una desconcertante respuesta al ser consultado sobre cuál era su parte favorita de de la cinta.

“Son cosas que no están en la película. Hay como 30 o 40 minutos de escenas que se quedaron fuera de esta cinta. Todas esas cosas (son mis favoritas). Efectos especiales prácticos alocados, escenas de comedia negra ¿Sabes a lo que me refiero? Simplemente no entraron en el corte final”, dijo el actor.

Sin duda, una respuesta muy poco alentadora y que deja a los fanáticos con un mal sabor incluso antes de ver la película. Aunque es solo la opinión del protagonista ¿no?

Foto: Sony Pictures.