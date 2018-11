23 / noviembre / 2018

La historia de las dos canciones que unieron los talentos de Freddie Mercury y Michael Jackson

Los dos grandes de la música se admiraban mutuamente y lograron coincidir a comienzos de los 80 en Los Angeles.

Gracias al éxito que ha tenido la película “Bohemian Rhapsody”, ha crecido el interés por Queen y Freddie Mercury. De hecho las canciones del grupo británico han tenido un alza tan grande que destronaron al reggaeton como lo más escuchado en Spotify.

Gracias al éxito de la cinta que recrea la mítica presentación de Queen en el Live Aid de 1985, se han desempolvado sabrosas historias de la agrupación como la de su fallecido vocalista. Una de ellas es sobre los temas que grabaron Mercury y Michael Jackson.

A comienzos de la década de los 80, Mercury era fan de Jackson en especial por su álbum “Off the wall”. Por su parte, al Rey del Pop le había llamado la atención la puesta en escena de Queen y en especial la sorprendente voz de Mercury.

Por esa época Jackson estaba trabajando en Victory, un nuevo álbum de los Jackson 5. Uno de los temas de la placa era “State of Shock”, el cual fue grabado con la colaboración de Mick Jagger de los Rolling Stones.

Esta canción fue el mayor éxito del álbum alcanzando el número 3 en las listas del Billboard Hot 100 de Estados Unidos y el número 14 en los UK Singles Chart.

Pero lo cierto es que la versión original fue grabada con Mercury, sin embargo, por problemas de tiempo finalmente no se pudo llegar a la versión definitiva y terminó siendo Jagger el que ocupó el puesto del líder de Queen.

“Sucedió cuando yo pasé algún tiempo en Los Angeles y éramos amigos. Y él dijo ‘¿por qué no intentamos algo?’“, contó Mercury en una entrevista sobre los días en que ambos se juntaron a grabar a comienzos de los 80.

Sobre el tema, el fallecido vocalista de Queen cuenta que no pudieron juntarse para terminarlo ya que él en ese momento estaba en Alemania. “Michael me llamó y me dijo: ‘Mira quiero terminar la canción, quiero que esté en el álbum de The Jackson”. Y yo le dije que no podía porque estaba en Munich” y él me preguntó ‘¿está bien si la termina Mick?’ Y yo le dije “bien”

Pero no fue la única colaboración que existió entre los dos grandes de la música. Entre 1983 y 1985 Mercury trabajó su primer y único disco solista: “Mr. Bad Guy”, placa que incluye “There must be more to life than this”.

El tema fue grabado originalmente por Queen para el disco Hot Space de 1982, sin embargo, finalmente quedó fuera de la versión final del álbum. Pero anteriormente Mercury había hecho su propia versión junto a Jackson, la que vio la luz en el disco “Mr. Bad Guy”.

Hay una tercera canción que grabaron Jackson y Mercury. Se trata de “Victory” (la que dio el nombre al disco de The Jackson), pero finalmente por problemas de tiempo no fue grabada y hasta el día de hoy no ha sido publicada.

“State of Shock”

“There Must Be More To Life Than This”

Fotos: Wikipedia/Captura de video