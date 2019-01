24 / enero / 2019

Luli está chata de que la critiquen por la situación de su hijo: “Vivan su vida, no la mía”

Como muchos saben en el último tiempo Luli no la ha pasado bien luego de la detención de su hijo por su participación en un hecho delictivo.

Desde que el menor está en el Sename, la modelo ha sido foco de críticas a través de redes sociales, donde muchos la responsabilizan por la situación de su primogénito, no aprueban que haya hecho un evento luego de la esta situación ni mucho menos que confirmara una relación de pareja, entre otras cosas.

Por esto Nicole Moreno decidió responder al troleo masivo, asegurando a sus seguidores que está chata y aburrida de la cuestión: “Si su vida es tan perfecta no anden pendiente de la mía, please. Espero que sigan siendo felices!! Ya que me critican por si o por no”.

En la misma publicación de Instagram agregó que “nadie sabe donde podemos estar mañana. Foto dedicada a los perfiles falsos y a toda la gente que por a, b, c motivo le molesta mi vida… Les pido un favor vivan su vida no la mía ni la de los demás”.

“Ahhhhh, lo otro tuve que editarlo por q no falta la o el ……. que dice ‘ya se fue nuevamente de viaje’!! ESTOY EN MI PAÍS Ok!!” (sic), concluyó.

¿Qué te parece la reacción de esta chiquilla?