17 / enero / 2019

Reconocido actor confiesa que Luisito Rey le pidió ayuda para asesinar a Marcela Basteri

El destacado actor Andrés García reveló que el padre del “Sol de México” Luisito Rey le pidió que lo ayudará a matar a Marcela Basteri.

Según el artista es obvio que el progenitor de Luis Miguel asesinó a su esposa, quien está desaparecida desde 1986.

En entrevista con Un Nuevo Día, García reveló lo ocurrido con Luis Gallego Sánchez, señalando que “efectivamente, Luisito me pidió que viniera a España diciéndome que Micky tenía un problema muy serio. El problema era él, que quería matar a Marcela“.

“(Me dijo) ‘Ayúdame a matar a Marcela’. Ya Durazo me había dicho ‘abusado con ese loco, quiere que lo ayude a matar a su mujer, a mí ya me lo pidió'”, agregó.

Durazo era el jefe de la policía en la capital mexicana, quien era muy cercano a Andrés García y Luisito Rey.

“El que dude que él fue está mintiendo, eso está más claro que el agua”, aseguró el actor dominicano-mexicano.