30 / enero / 2019

Un padre español recibió distintos mensajes de un vecino de su edificio a modo de queja por el llanto de su bebé de sólo 19 meses como por ejemplo: “Sus hijos son su responsabilidad” y “rogamos que sus hijos no griten por la noche”.

Por esto el hombre quiso responder a estos reclamos en redes sociales donde recibió puto apoyo de los usuarios.

ABRO HILO, que la ocasión lo merece. Mi vecino nos ha dejado una segunda nota quejándose por los llantos de mi hija de 19 meses. Esto me empieza a recordar a la peli de Zodiac. Ahí tenéis las dos: pic.twitter.com/TvsjscM3Uz

“La niña vino con un problema de fábrica: no tiene interruptor para detener su llanto ni botón de volumen para rebajarlo”, dijo de forma irónica Nacho Duque, agregando que no es culpa de la niña llorar por que le estén saliendo los dientes.

Asimismo, le dijo que para la próxima le diera la cara cuando le toque la puerta y hablen frente a frente, en vez de estar escribiendo papeles en su puerta.

3. La niña vino con un problema de fábrica: no tiene interruptor para detener su llanto ni botón de volumen para rebajarlo.

4. Si tocara el tambor a las 4.00 AM, sería mi culpa. Si llora porque está mala, le salen los dientes o lo que sea, creo que no es culpa de nadie.

— Nacho Duque (@duque_nacho) 28 de enero de 2019