22 / enero / 2019

Video: Patricia Maldonado se agarró con periodista luego que “le gritara” para llamar su atención

No es novedad que Patricia Maldonado esté en el centro de la polémica por distintas razones en 2018 se habló mucho de ella parece que este año va por las mismas.

Ahora la panelista de “Mucho Gusto” se agarró con un periodista del equipo Intrusos de La Red, luego que la abordaran a la salida del canal en su auto.

El reportero y el camarógrafo se acercaron a ella para hablar sobre sus dichos respecto a Tatiana Merino (dinero que el Estado le habría entregado a la actriz por la fundación “Regazo del Artista”), pero a la también cantante le molestó cuando le gritaron para llamar su atención y hacerle la pregunta.

“¿Estudiaste 5 años para estar gritando como un marrano? ¿Vienes de una población callampa?, por favor, mijo, son cinco años de estudio, no te los podís farrear de esa manera (sic)”, le dijo desde su auto.

Luego les dejó clarito que si querían hablar con ella tenían que pagarle. “Yo no bajo el vidrio, no me interesa. Me tienen que pagar. Págenme, págenme. Ustedes hacen el programa conmigo. Háganme un bono, págenme y yo les subo la sintonía. Pero mi amor, mantenga su oficio como periodista. No se rebaje así como tonto”, finalizó antes de echarse el pollo.

Cabe recordar que en 2018 tras la polémica con Alejandro Goic, varios actores de Mega firmaron una carta para no asistir al matinal si se encontraba ella.