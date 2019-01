La polémica tras la confección de las poleras feministas de las Spice Girls

#IWannaBeASpiceGirl@jim20062352 & @sewneo. Cc: @universalagent

“If you wanna be my lover, you gotta become my slave.

Make it last forever, slavery NEVER ends…”

Another submission for the Meme signature opening of the #RxOnlyPICTURESHOW pic.twitter.com/Yn8ZgWIMTc

— Darren Williams (@DazAltTheory) 21 de enero de 2019