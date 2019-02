06 / febrero / 2019

Gisele Bündchen contó el motivo por el que terminó con Leo DiCaprio

Antes de casarse con Tom Brady, la brasileña tuvo una relación de cinco años con el actor estadounidense.

Antes de casarse con el jugador de fútbol americano Tom Brady, la modelo Gisele Bündchen tuvo una relación de cinco años con Leonardo DiCaprio, formando una de las parejas más admiradas en el mundo del espectáculo.

Sin embargo, la relación llegó a su fin en 2005 y en ese entonces la modelo no entregó mayores detalles de la ruptura. Hoy, 14 años después y ya retirada de las pasarelas, la brasileña habló sobre ese momento de su vida.

Bündchen reveló que comenzó a sufrir ataques de pánico debido a su frenético estilo de vida, pero no se lo contó a nadie. “Pensé que no tenía derecho de sentirme así, todo el mundo pasa por cosas difíciles. Entonces lo reprimí pero entre más la reprimía más se agrandaba”, dijo.

Un médico le recetó un medicamento para tratar sus trastornos de la ansiedad y de pánico. Pero en vez de seguir los consejos de especialista, la modelo decidió hacer un cambio radical en su vida.

“Tomé la decisión de no seguir fumando, bebiendo y trabajando demasiado. Comencé a ser consciente de que había muchas cosas que no había tenido en cuenta y ya no quería seguir haciéndolo”, dice Bündchen.

Comenzó a alimentarse de mejor forma y se metió de lleno en la meditación, el yoga y comenzó a pasar más tiempo con su familia. Su cambio de vida le hizo ver que DiCaprio no encajaba en eso y que no era el hombre de su vida.

“Cuando dejé de anestesiarme tomando, fumando y trabajando excesivamente, me empecé a dar cuenta de cosas que había elegido ignorar”, escribió Gisele. “¿Estaba sola en querer hacer un examen de consciencia mientras él permanecía igual? Al final, desafortunadamente la respuesta fue sí”.

En 2005 decidió terminar con el actor estadounidense y un año después conoció a Tom Brady, quien es su actual marido y padre de sus dos hijos.

Fotos: Shutterstock