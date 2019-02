21 / febrero / 2019

Modelo tenía un grave caso de acné y hoy luce irreconocible tras cambiar su dieta

Georgia Gibbs probó diversos tratamientos que nunca funcionaron. Finalmente encontró la respuesta en su alimentación.

La errónea creencia de muchos es que las y los modelos tienen cuerpos perfectos y que no sufren los problemas “mundanos” del resto de los mortales. Pero lo cierto es que esa creencia no puede estar más alejada de la realidad.

Así lo dejó en claro Georgia Gibbs, una modelo de 24 años quien tuvo un severo caso de acné al punto que por mucho tiempo no quiso salir de la casa para que nadie la viera.

“Hace un par de meses me negué a hablar por FaceTime con mi madre y no salía de la casa porque me preocupaba que otras personas dijeran ‘oh, ¿qué le ha pasado a tu cara?'”, dice.

Un médico le explicó que su problema se debía a los Demodex folliculorum, una especie de ácaro parásito que se alimenta de las células muertas de la piel. Aunque son inofensivos sí pueden generar trastornos en la piel, como le ocurrió a Gibbs.

Aunque le recetaron un tratamiento, no obtuvo los resultados esperados y el acné no desapareció. Intentó una serie de tratamientos para curar su piel pero ninguno dio resultado. Gibbs llegó a gastar hasta 15 mil dólares los que terminaron en la basura porque nada funcionó.

Por último intentó con medicina tradicional lo que tuvo un cambio radical en su piel. Debió cambiar sus hábitos alimenticios. En primer lugar dejó de consumir dejando en primer lugar los conservantes, cafeína y el azúcar.

“Me despertaba y tomaba un batido con espinacas, col rizada, apio, pepino, cilantro, leche de almendras, polvo gastrointestinal y una proteína a base de colágeno”, dice según informa Daily Mail.

Mantuvo por tres meses esta dieta y los resultados fueron sorprendentes. Con el pasar de los días el acné fue desapareciendo, dejando paso a una piel suave y tersa.

Su honestidad sobre su real apariencia le significó que en las redes sociales la aplaudieran por su valentía y por romper los estereotipos que hay en los medios y en la web.

“Sé que hay muchos de ustedes que revisan el contenido de Instagram viendo a las modelos tan perfectas, pero en realidad no es así, lo único perfecto es el filtro que utilizan”, dice.

