21 / febrero / 2019

Mordió y golpeó a su abogado tras conocer su condena de 47 años de prisión

Aaron Brockler, el defensor agredido, dijo sentirse afortunado ya que pudo haberlo ahorcado con las esposas.

En 2017 David Chislton, por ese entonces de 40 años, agredió a su novia e incendió el complejo de departamentos en el que vivía en Ohio, luego de que ambos tuvieran una fuerte discusión.

Esta semana la jueza Nancy Margaret Russo leyó la sentencia que condenaba a Chislton a pasar 47 años tras las rejas. Lo que nadie se esperaba era la violenta reacción del condenado, quien al percatarse que pasaría el resto de sus días en la cárcel, las emprendió contra su abogado a quien mordió y golpeó.

Al momento en que su abogado, Aaron Brockler, se dio vuelta para explicarle las opciones que tenía, el condenado quien se encontraba esposado, lo golpeó en el rostro provocándole una fractura de nariz y una conmoción cerebral.

“Fui a darme la vuelta para decirle: ‘Voy a verte a ti en privado para discutir cuáles son tus opciones’, y antes de que pudiera decir las palabras, me dieron un puñetazo justo en el costado de la cabeza”, dijo el abogado a Fox News.

Peo no contento con eso y tras caer ambos al suelo, Chislton comenzó a morder a su defensor en una pierna. A pesar de las heridas y contusiones que sufrió, Brockler dijo sentirse afortunado ya que pudo haberlo ahorcado con las esposas.

“Tengo la suerte de que no me puso las manos alrededor y me estranguló con los puños, o, ya sabes, podría haber llegado al juez”, agregó Brockler.

Fotos: Shutterstock/Captura de video