22 / febrero / 2019

Reportan desaparición de “Cangri” en la frontera entre Chile y Bolivia

Para muchos resulta conocido el apodo del “Cangri” ya que él junto a su amigo Maickol “Dash” González saltaron a la fama por su participación en “Perla, tan real como tú” (Canala 13), precisamente este último fue quien reportó a través de redes sociales la desaparición de su amigo Sebastián Leiva (nombre real).

Según contó Dash el joven habría desaparecido hace tres días en la frontera de Chile y Bolivia, lugar desde donde se dejó de comunicar con sus cercanos.

Por esto Maickol escribió en Instagram “amigos y amigas, el Cangri anda desaparecido hace tres días en la frontera de Chile y Bolivia. PDI y Carabineros lo están buscando, cualquier pista o dato puede ser útil. Si alguien lo vio en el norte se agradece cualquier tipo de información”.

Cualquier ayuda se agradece!!!

Por otra parte Araceli Díaz polola de Cangri, quien eademás está embarazada también publicó un mensaje en la misma red social donde señaló: “Quiero tanto que llegues, que me des un abrazo y me digas que solo fue un susto, que todo esta bien, que me des un beso y no dejarte ir jamas de mi lado”.