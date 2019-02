Twitteros tradujeron al inglés las 136 estaciones del Metro

06 / febrero / 2019

No hay duda que el Metro de Santiago es uno de los servicios más usados por lo usuarios y desde la inauguración de la línea 3 el pasado 22 de enero ahora hay más personas que lo utilizan.

Y para seguir con el tema, resulta que ahora a través de Twitter dos usuarios de la plataforma tradujeron al inglés los nombres de las 136 estaciones del metro (eso sí a lo Tarzán)

Como era de esperar el resultado se volvió viral rápidamente debido a las graciosas modificaciones. Es más, hasta la cuenta oficial de la empresa comentó la traducción.

Mira las estaciones en HD aquí.

Ahí está en HD 👍 pic.twitter.com/24Wk2o2Chm

— [Insert your name here] (@gusoto) 1 de febrero de 2019