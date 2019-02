Video: Rami Malek sufrió tremenda caída tras ganar su primer Óscar

25 / febrero / 2019

La noche de este domingo 24 de febrero se realizó la cereminia de los premios Oscar, evento donde Rami Malek fue reconocido como mejor actor por su rol de Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody.

Pero al parecer todo no fue felicidad para el estadounidense de origen egipcio ya que tras bajar del escenario el cabro se dio el tremendo costalazo.

Rami Malek walking straight of the stage, falling down 😂😂😂 Video by legend @MichaelBearden 😂👌🏼 #RamiMalek #Oscars pic.twitter.com/DN4aq3gogC

— 🐚 (@malene_minds) 25 de febrero de 2019