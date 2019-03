29 / marzo / 2019

Estos son los cinco vacíos de “Capitana Marvel”

Si bien la cinta encaja bastante bien en la configuración del Universo Marvel, hay otras que no.

Con el estreno de Capitana Marvel se asentaron un poco más las bases de este universo, tanto pasado como futuro. Al estar ambientada en 1995 la película da nuevas pistas sobre personajes como Nick Fury, el Agente Coulson y añade información a elementos como el Tesseracto o los Vengadores. Pero eso no la exime de tener algunos vacíos en su trama. Aquí van los cinco más importantes.

EL CAMEO DE STAN LEE

El cameo de Stan Lee en Capitana Marvel donde Lee aparece leyendo un guión de la película Mallrats de Kevin Smith crea un agujero ya que la película de Mallrats se filmó entre marzo y abril de 1995, mientras que los eventos de Capitana Marvel tienen lugar en junio, así que cronológicamente no tiene sentido. Aun así, es un bonito easter-egg que junta el primer cameo de Stan Lee con el primero posterior a su fallecimiento.

NICK FURY PIERDE EL OJO… Y LA CONFIANZA

Remontándose a Capitán América: El soldado de Invierno, Nick Fury le dice a Steve Rogers “la última vez que confié en alguien, perdí un ojo”. En ese momento no se entendía la referencia, pero ahora los fans saben la verdad. Fury perdió la visión por culpa de Goose, el flerken con forma de gatuna que aparece en Capitana Marvel. Aunque esto puede ser considerado como un agujero en el guión, lo cierto es que coincide con el carácter solitario de Fury.

¿POR QUÉ LOS KREE ODIAN A LOS SKRULL?

El mayor giro argumentativo de Capitana Marvel es cuando nos damos cuenta que los Skrull no son en realidad, los villanos de la película, sino que los Kree, quienes destruyeron el planeta de los Skrull e intentan exterminar a esa raza. Pero, ¿por qué los odian? A no ser que los Kree sean racistas, la cinta no explica el supuesto genocidio Skrull.

LOS ATAQUES FALLIDOS DE LA INTELIGENCIA SUPREMA

Durante la batalla mental entre Danvers y la Inteligencia Suprema, la entidad, para desmoralizar a Carol, en vez de mostrarle a toda la gente que había perdido, le muestra toda la lista de fracasos de la protagonista a lo largo de su vida, que van desde estrellar un kart al accidente de avión en el que perdió la memoria y recibió sus poderes. Pero esto, lejos de desmoralizarla, le da la fuerza necesaria para volver a levantarse. Esta fue una jugada poco inteligente para una entidad que se hace llamar la “Inteligencia Suprema”.

NADIE RECUERDA A CAPITANA MARVEL

Durante la película vemos que Carol Danvers utiliza en todo momento sus poderes de manera pública, por lo que llama la atención que nadie se haya dado cuenta del ataque y más importante aún, nadie la recuerda 20 años después, cuando se pone en marcha el proyecto Avengers.

No hay que negar después de todo que la cinta dirigida por Anna Boden y Ryan Fleck fue todo un éxito y una gran antesala para lo que será Avengers: Endgame. Sin embargo, si Capitana Marvel anticipa un nuevo ciclo de los superhéroes de la compañía, hay que empezar a prestarle más atención a los detalles.

Foto: Captura de Pantalla

Fuente: El Espectador