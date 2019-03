19 / marzo / 2019

CONCURSO: La 92.5 te invita a ver a Los Jacksons

Este sábado 23 de marzo llegarán a Chile The Jackson para presentarse en el Teatro Caupolicán y estamos seguros que ese espectáculo será de primer nivel.

“ABC”, “I want you back” o “Blame it on the boogie” son sólo algunos de los clásicos temas con que la agrupación logró la fama mundial y que muchos recordamos.

Por eso queremos invitarte a verlos rajándonos con entradas dobles ¿Cómo participar? es muy fácil solo debes completar el siguiente formulario y listeilor.