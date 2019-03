Denisse Malebrán lanza dura crítica a show de los Backstreet Boys

01 / marzo / 2019

En general la presentación de los Backstreet Boys la noche de este jueves en la Quinta Vergara encantó a todos pero como en todo orden de cosas hay excepciones.

Una de ellas fue la artista chilena Denisse Malebrán. Así es ya que la vocalista de Saiko a través de su cuenta Twitter expresó su descontento con el show de los chiquillos.

“Nadie toca. Cantan sobre pista con voces grabadas. En los coros ni siquiera se esfuerzan por doblarlos. Secuencias sin matices. Hay más bailarines que músicos”, escribió la cantante.

Como ya es común en estos casos su opinión abrió un debate ya que muchos consideraron que el espectáculo fue lo mejor del Festival, y otros concuerdan con la opinión de la artista.

¿Qué te parece?

Revisa acá algunas de las respuestas de los usuarios:

No nos hagamos los locos!! te sientes atacada diciendo que onda el odio? y has provocado a las fans con tus comentarios.a nadie le importa lo que piensas. Jamás nadie gritará asi por ti, Deje disfrutar y no menosprecie el show de esta noche,No se lesa. No se comporte como pendeja

— Loreto Escanilla (@LoretoEscanill1) 1 de marzo de 2019