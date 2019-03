20 / marzo / 2019

Encontró un maletín con medio millón de dólares y lo devolvió

“Soy humilde, el dinero para mí no tiene sentido”, dice el argentino José Sánchez.

José Sánchez es un argentino de 39 años que hace meses no tiene un empleo estable. Se las arregla como panadero o pintor para mantener a su esposa y sus dos pequeñas hijas con las que vive en Entre Ríos, Argentina.

Ahora todos los medios están hablando de él luego que encontrara un maletín con medio millón de dólares, el cual pudo cambiarle radicalmente la vida, sin embargo, el hombre decidió hacer lo correcto y devolvérselo a su dueño.

Todo ocurrió cuando Sánchez estaba en una calle de la ciudad de Nogoyá y ve que un tipo que hablaba por teléfono se sube a un auto olvidando en la vereda el maletín que llevaba consigo.

El tipo se subió a una camioneta y se fue. Al ver que el hombre había olvidado su maletín, Sánchez se acerca y lo toma. Grande fue su sorpresa al abrirlo y percatarse que en su interior había una gran cantidad de dinero. Específicamente había 500.000 dólares estadounidenses.

“Me agarró un estado de shock, no sabía qué hacer. Lagrimeando le dije a Dios ‘no me merezco esto’, porque la verdad no merecía tanto dinero de golpe”, dijo, según detalló el Diario Popular de Argentina.

Sánchez llamó al número de emergencias pero nadie le contestó. Finalmente decidió ir a una estación de radio para ver si por ahí podía dar con el paradero del dueño del maletín.

Fue cuando iba camino a la radio cuando vio al hombre del maletín. Se acercó y se lo devolvió. “Le dije ‘tome, yo sé que es suyo’. Me pidió el teléfono y la dirección y me ofreció plata, pero yo le dije que no”, contó Sánchez.

El hombre del maletín era un empresario de Rosario que esa misma noche llamó a Sánchez para ofrecerle un millón de pesos argentinos y una casa. Sin embargo, él no aceptó.

“Me contó que el dinero era para comprar unas termas y me dijo si quería ir a trabajar como encargado”, dijo José Sánchez. Fue entonces cuando aceptó el trabajo.

“Soy humilde, el dinero para mí no tiene sentido. A mí la plata me gusta ganármela, con mi esfuerzo. Tener todo de golpe no lo acepto”, dijo.

Fotos: Captura de video/Shutterstock