06 / marzo / 2019

Keith Flint de The Prodigy le suplicó volver a su expareja antes de suicidarse

El vocalista de la banda inglesa sufría una profunda depresión a causa de la separación de su esposa.

El suicidio de Keith Flint, vocalista de la banda The Prodigy, conocido este pasado lunes, provocó un fuerte impacto en la industria musical mundial. Ahora, con el paso de los días, se han ido conociendo algunos detalles del estado anímico del cantante antes de quitarse la vida.

De acuerdo a medios británicos, el artista sufría una aguda depresión desde que se separó el año pasado de su esposa, la DJ japonesa Mayumi Kai. El cantante de 49 le habría suplicado a su exmujer que volviera con él días antes de su muerte, publica The Sun.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Keith Flint (@keithflintofficial) el 22 Oct, 2014 a las 7:54 PDT

La casa familiar que se había puesto a la venta después del fin del matrimonio, habría sido retirada del mercado recientemente por el deseo de Flint de recuperar a su esposa. Cuando ella no cambió de opinión e insistió en que vendieran el inmueble, el artista se rompió.

“Keith siempre deseó que funcionara de nuevo y le hizo varias llamadas telefónicas, suplicándole”, dijo una fuente a Daily Mail.

Si bien no hay información oficial acerca de la manera en que Flint se quitó la vida, algunos medios aseguran que el cantante se ahorcó. Su esposa siempre fue un pilar fundamental, como cuando en 2006 el artista pasó por una depresión mientras vivía un proceso de desintoxicación para frenar su adicción a las drogas y el alcohol, recoge La Vanguardia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Keith Flint (@keithflintfanpage) el 25 Feb, 2016 a las 4:45 PST

“Mayumi no tiene la culpa, pero parece que Keith no pensó que podría seguir sin ella”, explicó la misma fuente.

Por ahora, la exesposa de Flint no se ha referido a la muerte del cantante, quien se convirtió en cantante de The Prodigy con el single Firestarter, del disco de 1997 “The fat of the land”.

Foto: Shutterstock.