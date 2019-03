26 / marzo / 2019

“Lo único que te importa es tu físico, y tu hija jamás”: Vale Roth en picada contra su mamá

La bailarina descargó toda su ira y dejó en evidencia la mala relación que tiene con su progenitora.

Vale Roth no tiene “pelos en la lengua”, ni siquiera cuando se trata de su propia familia. O dicho de otro modo, la bailarina no conoce la frase que reza que “los trapos sucios de lavan en casa”.

Y es que durante las últimas horas, la ex chica reality remeció a sus seguidores tras publicar unos potentes mensajes en contra de su madre, Katya Soracco.

A través de sus historias de Instagram, la bailarina descargó su rabia y dejó en evidencia la mala relación con su progenitora, publica La Cuarta.

“Alguien le manda a decir o un querido mensaje a Katya Soracco en Instagram o Facebook que deje de mandarme mensajes denigrándome, tratándome pésimo y más en un momento como este”, escribió Vale.

“Qué tipo de madre eres Katya. Basta, me aburriste. No tienes corazón! Ya les dije Katya Soracco, lo único que te importa es tu físico y tu hija, cuando, jamás!”, continuó.

Luego de esta publicación, Vale compartió una serie de videos donde explicó sus dichos. “Tuve mamá hasta los 12. Y cuando ya partieron los problemas, chao. No estuvo ni ahí. Menos ahora. Si yo algún día de mi vida llegase a ser madre y tuviera un hijito o una hijita, lo único que sé es que no sería como mi mamá. Tan dañina como esa mujer, no existe”, añadió.

Para cerrar, la bailarina lanzó una última crítica: “Se va a seguir haciendo la mosquita muerta, la buena. Es más clasista que la cresta. Si yo estoy con alguien me dice ‘dime sus dos apellidos, de dónde es la familia, qué hacen’, así es. Ustedes dirán qué lata que la Vale hable así de su mamá. Ustedes saben como habla ella de mi en su entorno? Se mueren”.

Foto: Instagram.