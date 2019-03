27 / marzo / 2019

Reclusas afirman que Nahir Galarza tiene un plan para matarlas y escapar de la cárcel

Las mujeres pidieron ser trasladadas por temor a ser atacadas por la joven condenada a cadena perpetua.

El caso de Nahir Galarza fue tan mediático, que hasta dentro de la cárcel su historia es conocida. La joven condenada a cadena perpetua por el homicidio de su exnovio, Fernando Pastorizzo, parece ser temida dentro del penal.

Así lo manifestaron dos reclusas del pabellón 9 del Penal 6 de Paraná, Argentina, quienes solicitaron ser trasladadas por temor a ser atacadas por Galarza.

Ludmila Soto y Griselda Bordeira pidieron el traslado a otro recinto penitenciario, pues según ellas, la joven tiene un plan para matarlas y huir de la cárcel. Sin embargo, Galarza, acusó acoso sexual por parte de Soto.

Soto apunta a Galarza de estar planeando ahorcar a Bordeira y luego fugarse. “Temo por mi integridad física (…) Galarza me mencionó la intención de atentar contra la humanidad de Bordeira. Que iba a ahorcarla con una toalla una de esas noches, y que tenía varias alternativas para terminar con su vida, pero temo por sobre todas las cosas que la interna se autolesione”, dijo Soto, recoge Clarín.

Además, comentó que no se siente tranquila. “Temo por mi salud psíquica, ya que no descanso lo necesario por temor a que ocurra una situación en horas de la noche, ya que Nahir no duerme, deambula por el pabellón en actitudes extrañas, como pararse sobre muebles, permaneciendo inmóvil”.

“Ante la falta de respuestas acordamos con las restantes internas dormir por turnos como una especie de guardia, para cuidarnos entre nosotras”, relató. “Temo por mi vida, tengo miedo de que mientras duermo atente contra mi vida, porque así lo manifestó”, cerró.

Nahir se defendió de estas acusaciones en una entrevista reciente: “Yo quiero escribir poemas y cuentos de ficción, pero las que inventan historias son ellas, se armaron su propia película y les faltó decir que venga un exorcista para sacarme el demonio”.

