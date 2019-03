27 / marzo / 2019

¡Habló la chiquilla! Karen Paola se refirió al error ortográfico en su álbum

Hace unos días te contamos que una usuaria viralizó un error ortográfico en un disco de Karen Paola , lo que sacó risas en redes sociales.

Iba a tuitear que todavía tengo el cd de Karen Paola (no me juzguen, tenía como 8 años) y acabo de cachar que dice QUE DIOS LOS VENDIGA A TODOS JAJAJAJ #PasapalabraCHV pic.twitter.com/EP0rRmpVhZ — kati 🍉 (@katiquirozf) 21 de marzo de 2019

Para corroborar que esta info era real AR13 habló con la exchica Mekano quien confirmó de una el hecho.

“Para serte bien honesta, yo nunca había leído el tríptico del disco y me sorprendí porque me lo mandó una amiga como pantallazo y me dijo ‘mira están tuiteando esto”, dijo Karen.

Además la cantante contó que se rió sobre esto y desconoce qué habrá pasado para que este error sucediera. “La verdad es que no sé qué pasó ahí, fue hace tantos años, que no sé si fue un error de la imprenta o de la persona que traspasó el mensaje. No podría buscar un culpable, fue un error lamentable,pero me lo tomo con humor, si me hubiese dado cuenta antes también lo habría difundido”, ¿Le creen?