11 / marzo / 2019

Tras salida de “Estilo Chic” productora del programa acusó a “Luli” de falta de profesionalismo

Al parecer siguen los malos momentos para “Luli” ya que hace un par de días nos enteramos que fue despedida del programa de moda y tendencias del Canal VIVE.

Aunque tras la noticia Nicole explicó que ella fue quien decidió retirarse del espacio y entre otras cosas acusó a la estación de acoso laboral.

Por su parte Anita Almonacid, productora ejecutiva de Estilo Chic, acusó de falta de profesionalismo a la modelo y que por eso fue desvinculada: “Ella no se ha presentado a trabajar. Una cosa es que esté triste, que tenga problemas, y la otra es que haga cosas que son totalmente una falta a ética, una falta al profesionalismo, como por ejemplo, quedar mal con auspiciadores de su propio programa”, afirmó a “Intrusos”.

“Más que los incidentes, ella no se ha presentado a trabajar. Por ejemplo, el día viernes 22 teníamos una grabación del programa, sabe que grabamos todos los viernes, y prefirió irse a un evento que cerró sin avisarme, y un día antes me dice: ‘Lo siento, tengo pasajes el día jueves y vuelvo el sábado’”.

Pero como era de esperar Luli entregó su versión y explicó que “decidí dar un paso al costado del programa. Hubo una serie de problemas que no detallaré, pero te aseguro que argumentos tengo suficientes para no querer seguir”.”Para mí fue un tremendo proyecto, que me permitía mostrar un nuevo rol, pero lamentablemente no puedo continuar en un lugar donde no me siento cómoda, donde se me trató de dejar mal por lo ocurrido con la candidatura al reinado de viña de manera gratuita, y donde, de manera unilateral, se tomaban decisiones que me afectan directamente” agregó la ex reina del Festival de Viña.

Pero eso no es todo ya que Moreno expresó que es muy probable que este asunto esto llegue a la justicia. Que así se lo está planteando porque fue víctima de una mujer (de la productora) la trataba mal y la humillaba.