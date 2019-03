28 / marzo / 2019

Video: Joven recibe todo tipo de comentarios tras mostrar sus piernas sin depilar en meses

Una chiquilla compartió un video mostrando sus piernas luego de no depilarse en meses. Pero los usuarios rápidamente la llenaron de comentarios positivos y negativos pero más de estos últimos sin duda.

“No me depilo desde el año pasado y estoy muy contenta”, escribió la española junto al clip.

Al ver el revuelo que causó su publicación, decidió compartir en Twitter algunas de las respuestas que le llegaron. “Ayer subí este video a las historias de Instagram, algunas de las respuestas les sorprenderán”, compartió.

Pero ella a pesar de todo quiso aclarar que su decisión fue personal y no tiene ningún trasfondo social.

“He recibido muchísimos comentarios de amor y apoyo pero también muchísimos de rechazo y odio por un vídeo súper inocente que subí ayer sin ninguna intención ‘feminista’ ni reivindicativa, lo cual me conduce a pensar que todavía existe un problema y que no estamos tan avanzados como sociedad ni tan liberadas como mujeres como creemos”, opinó.

Agregando que “depílate si quieres, no lo hagas si no quieres, pero no presiones ni coacciones a nadie para hacerlo, los pelos son salud, son vida, son amor y aunque les cueste creerlo a muchos, sí, también son higiénicos. La higiene te la da el jabón, no la cuchilla, ceras o cremas. Sean felices, calvas o peludas”.