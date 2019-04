01 / abril / 2019

“Los transexuales me calientan”: Luis Gnecco habla de su fantasía sexual

Luis Gnecco participó en el programa Podemos hablar de CHV, espacio donde se mandó una confesión sexual: le atraen las personas transexuales.

“A mí me pasa algo, que los transexuales me calientan”, explicó el reconocido actor . “Fuera de bromas. Una mujer trans que tiene sus órganos sexuales masculinos, me interesa, me pasan cosas. Es algo que no puedo explicar”, agregó.

Para finalizar el artista reconoció que “no es fácil hablar de esto, es una realidad a la que nos hemos abierto en los últimos años, pero la transfobia existe. Es muy violenta y tampoco es fácil de asumir. Pero a mí me pasa que ahí hay un misterio en torno a ese cuerpo doble, mixto, que me atrae“.

Cada uno con sus gustos y fantasías ¿cierto?