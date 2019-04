01 / abril / 2019

Sigrid Alegría confirmó pololeo con joven actor y critica a la prensa

Haces unos días se dio a conocer la noticia que Sigrid Alegría tenía una relación con un chiquillo menor (30 años). Si bien ella lleva más de un año con él fue sorpresa para casi todos ya que solo su entorno lo sabía.

Si bien la linda actriz no se refirió a esto fue su amiga, Pamela Rodríguez, quien dio una entrevista a LUN, diciendo que “Sigrid y Pancho están pololeando desde mayo de 2018. Se conocieron dos o tres meses antes en el cumpleaños de un amigo en común”. Agregando que ella descubrió en él “a un tipo divertido, inteligente y exitoso en su trabajo”.

Pero este lunes la artista habló con el programa Intrusos donde confirmó el romance pero con un sentido desahogo que explicaría su rechazo a este tipo de contenidos.

“Sí, estoy emparejada con Pancho Germaín, estamos contentos y llevamos un buen tiempo”, dijo Sigrid.

Después repasó al espacio farandulero señalando que su “mala onda” no era con ellos directamente, sino que en general con la prensa. “La verdad es que no me gusta hablar esto con ustedes, ha sido una mala experiencia (…) la prensa de este tipo y la otra también, es muy machista y muy burlesca”.

Esta no es la primera vez que la bella actriz está en pareja con alguien menor ya que hace años tuvo un romance con el actor Alonso Quintero, relación que causó sorpresa por la diferencia de edad entre ambos (casi 20 años), y que fue sumamente mediática, por lo que probablemente en esta ocasión siga manteniendo su vida amorosa alejada de las cámaras.

¡La que puede puede no más y la chiquilla está feliz!