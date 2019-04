Video: Revelan nuevo clip promocional de Avengers: Endgame

08 / abril / 2019

Falta poco más de dos semanas para el gran estreno de Avengers: Endgame y ahora el programa estadounidense Good Morning America ha liberado un nuevo avance.

Debido a las distintas actividades promocionarles de la cinta el espacio televisivo entregó cerca de un minuto de una de las escenas del principio de la peli.

En las imágenes se puede ver a parte de los sobrevivientes del chasquido de Thanos reunidos en la base de los Vengadores. Allí discuten sobre el accionar del Titán Loco y qué deben hacer para deshacer las acciones del villano.

La Viuda Negra asegura que deben ir a enfrentarlo porque se lo deben a los que murieron, algo que ya había aparecido en avances anteriores. Ante esto, Bruce Banner (Hulk) manifiesta que no hay nada que les asegure que ahora tendrán un desenlace diferente a lo sucedido en los eventos de Infinity War.

Por su parte Capitana Marvel intercede asegurando: “Antes no me tenían a mí”. Pese a su heroica frase es cuestionada por James Rhodes (War Machine), quien le asegura que todos tienen vidas de superhéroes y le pregunta dónde estuvo antes, a lo que ella responde que en el universo hay otros planetas que pueden tener peligros.

Acá te dejamos el video:

WATCH: @paulafaris sits down with the 6 core @Avengers – @RobertDowneyJr, @chrishemsworth, @ChrisEvans, @MarkRuffalo, @Renner4Real & Scarlett Johansson – to talk all about #AvengersEndgame and gives us a FIRST LOOK at a clip from the movie!#Avengers#AvengersOnGMA pic.twitter.com/TEgRkBNOFQ

— Good Morning America (@GMA) 8 de abril de 2019