¿Cómo dice que dijo? Dios se manifiesta en las señaléticas de las calles

30 / mayo / 2019

El hecho lo dejó en evidencia el senador Harboe.

Un curioso hecho dejó en evidencia el senador por el PPD Felipe Harboe. El político aprovechó su cuenta de Twitter para subir una foto de una señalética que se encuentra en Yungai, la cual dice: «Dios Te Ama Yungai». Este hecho molestó al senador, y en las redes sociales se desahogó con el mensaje: «En qué minuto Vialidad se declaró creyente? Francamente».



No obstante, no tardó nada en quedar la escoba en la publicación, ya que varios tuiteros demostraron su enojo por la opinión de Harboe.

jajaja y el lo viene a ver Ahora! que descaro. El.tema no es si cree e Dios o no. Él caso es que el tipo es sólo un politiqueros más, el escrito tiene 30 años allí y el no lo había notado. jajaja

— Almendrita😎🌺💛💙❤ (@Almendr65831384) 30 de mayo de 2019