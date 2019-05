27 / mayo / 2019

Entérate de todos los detalles de la Copa América Brasil 2019

La nómina de los 23 seccionados nacionales que defenderán el campeonato en la próxima Copa América ya está lista. Entre los deportistas que no fueron convocados, están los arqueros Claudio Bravo y Johnny Herrera. El primero, lleva aproximadamente un año sin jugar, mientras que el segundo ha tenido problemas durante el último tiempo en la Universidad de Chile. A esto se suma la ausencia del Marcelo Díaz, volante central del Racing en Argentina y el jugador de Colo Colo, Jorge Valdivia

Dentro de las sorpresas, está el arquero Brayan Cortés, el defensor Igor Lichnovsky y el arquero Yerko Urra. Además, destaca el regreso del delantero Eduardo Vargas, quien había estado marginado por indisciplina.

¿Quiénes siguen? El «Rey Arturo», el «Niño Maravilla», además de Gary Medel y Charles Aránguiz. A ellos se suman los laterales Mauricio Isla y Jean Beausejour, todos ellos claves en el bicampeonato de 2015 y 2016.

¿Cuándo y dónde?

Como su nombre lo indica, Brasil será el país anfitrión de este torneo, teniendo como invitados a los países asiáticos Qatar y Japón. El torneo se llevará a cabo desde el viernes 14 de junio hasta el domingo 7 de julio, y la final se disputará en Río de Janeiro. El partido inaugural será Brasil vs. Bolivia.

Todos los partidos serán transmitidos en conjunto por Canal 13 y TVN. Deportes 13 contará con el trabajo de Ignacio Valenzuela, Juan Cristóbal Guarello y Rodrigo Vera. Mientras que en TVN la transmisión será de Pedro Carcuro, Fernando Solabarrieta y Gustavo Huerta.

Programación

Fase de grupos

Viernes 14 de junio

Brasil vs. Bolivia – Estadio Morumbí, 20:30 horas

Sábado 15 de junio

Venezuela vs. Perú – Arena do Gremio, 15:00 horas

Argentina vs. Colombia – Arena Fonte Nova, 18:00 horas

Domingo 16 de junio

Paraguay vs. Qatar – Estadio Maracaná, 15:00 horas

Uruguay vs. Ecuador – Estadio Mineirao, 18:00 horas

Lunes 17 de junio

Japón vs. Chile – Estadio Morumbí, 19:00 horas

Martes 18 de junio Bolivia vs. Perú – Estadio Maracaná, 17:30 horas

Brasil vs. Venezuela – Arena Fonte Nova, 20:30 horas

Miércoles 19 de junio

Colombia vs. Qatar – Estadio Morumbí, 17:30 horas

Argentina vs. Paraguay – Estadio Mineirao, 20:30 horas

Jueves 20 de junio

Uruguay vs. Japón – Arena do Gremio, 19:00 horas

Viernes 21 de junio

Ecuador vs. Chile – Arena Fonte Nova, 19:00 horas

Sábado 22 de junio

Bolivia vs. Venezuela – Estadio Mineirao, 15:00 horas

Perú vs. Brasil – Arena Corinthians, 15:00 horas

Domingo 23 de junio

Qatar vs. Argentina – Arena do Gremio, 15:00 horas

Colombia vs. Paraguay – Arena Fonte Nova, 15:00 horas

Lunes 24 de junio

Ecuador vs. Japón – Estadio Mineirao, 19:00 horas

Chile vs. Uruguay – Estadio Maracaná, 19:00 horas

Cuartos de final

Jueves 27 de junio

1° Grupo A vs. 3° Grupo B/C – Arena do Gremio, 20:30 horas (Partido A)

Viernes 28 de junio

2° Grupo A vs. 2° Grupo B – Estadio Maracaná, 15:00 horas (Partido B)

1° Grupo B vs. 2° Grupo C – Arena Corinthians, 19:00 horas (Partido C)

Sábado 29 de junio

1° Grupo C vs. 3° Grupo A/B – Arena Fonte Nova, 15:00 horas (Partido D)

Semifinales

Martes 2 de julio

Ganador Partido A vs. Ganador Partido B – Belo Horizonte, 20:30 horas (Partido E)

Miércoles 3 de julio

Ganador Partido C vs. Ganador Partido D – Arena do Gremio, 20:30 horas (Partido F)

Tercer puesto

Sábado 6 de julioPerdedor Partido E vs. Perdedor Partido F– Arena Corinthians, 15:00 horas

Final

Domingo 7 de julio