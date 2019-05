Fans llenan de críticas a las Spice Girls tras su regreso

25 / mayo / 2019

El pasado viernes al fin se concretó el regreso de las Spice Girls con un show en Irlanda del Norte pero por problema de sonido este no fue como esperaban.

El concierto se realizó en el Croke Park de Dublín ante 70 mil personas, dando inicio al tour de reunión con cuatro de la cinco integrantes originales anunciado en 2018.

El grupo original sin Victoria Beckham partió con «Spice Up Your Life» para luego extenderse por 19 temas en total.

Pero no todo fue color de rosa ya que los asistentes mostraron su molestia en Twitter para reclamar por el sonido del show, afirmando que fue «realmente malo» y «horrible»

There’s something wrong when the crowd at @spicegirls concert are all sitting down because no one has a clue what song is on because the sound really is THAT bad. @mcd_productions @CrokePark @IrishTimes @LovinDublin #SpiceWorldTour #SpiceGirl pic.twitter.com/QkENc7BJ8Y

— Sabrina Egerton (@sabrinasstyle_) May 24, 2019