En diciembre pasado nos enteramos que Ricky Martin y su marido Jwan Yosef se convirtieron en padres de una niña.

De esta forma Lucía llegó para aumentar una familia de la que también forman parte los pequeños Matteo y Valentino y convertirse en la princesa de todos.

«Nos emociona anunciar que nos hemos convertido en padres de una hermosa y saludable niña a la que hemos llamado Lucía Martin-Yosef. Esto ha sido, sin duda, un cumpleaños y celebración de la Navidad únicos en nuestras vidas», publicó la pareja tras la adopción.

Si bien no han mostrado el rostro de la peque sí han compartido importantes momentos junto a ella, el más reciente es un video protagonizado por Yosef.

En un video subido a Instagram, el guapetón papá realiza ante Lucía quien está en su coche, un simpático baile al ritmo de la canción Like I Used To, de Tinashe. La publicación ya acumula más de 361.000 reproducciones en un solo día.