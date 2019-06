Bella Thorne publicó fotos íntimas ante amenazas de filtración

17 / junio / 2019

La actriz y cantante Bella Thorne publicó un pack de fotos íntimas tras recibir amenazas de un hacker.

Hace un tiempo que la cuenta de Twitter de la chiquilla ha sido atacada por desconocidos, quienes le cambiaron la foto de perfil y publicaron una serie de mensajes racistas.

Durante el ataque, el supuesto hacker habría encontrado una serie de imágenes de Bella en topless, amenazándola con publicarlas.

Así que la actriz se choreó y a través de la misma red social, Thorne escribió: «Me siento enojada, siento que alguien me robó algo que yo sólo quería que fuera visto por una persona especial».

Más tarde, la propia Bella publicó las fotografías dejando un mensaje al hacker: «Jódete tú y el poder que crees que tienes sobre mí. Voy a escribir sobre esto en mi próximo libro».

Acá puedes ver las fotos:

Fuck u and the power u think you have over me. I’m gonna write about this in my next book😡😡😡 pic.twitter.com/0Ep0iXgW51

— BITCHIMBELLATHORNE (@bellathorne) June 15, 2019